Экстрасенс Моисей Лепэдату предсказал, кто выиграет ЧМ-2018

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Знаменитый молдаванский экстрасенс Моисей Лепэдату рассказал, что не видит ни английскую, ни колумбийскую сборную в числе призеров ЧМ-2018. Предсказатель предрек победу сборной Бразилии, сообщает "Мир 24".

"Кубок мира окажется в руках бразильцев. Я вижу их радость и блеск золотых медалей. Серебро возьмет Хорватия. Третье место будет у Уругвая", – рассказал Моисей.

Ранее японский рыбак поймал осьминога, который угадал результаты всех матчей сборной Японии на чемпионате мира по футболу. Экстрасенсорные способности не спасли ему жизнь. Осьминога, которому дали имя Рабьо, съели до окончания мундиаля.