Предприятия JBS во всем мире восстановили работу после кибератаки

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Предприятия мясоперерабатывающей компании JBS во всем мире восстановили работу после кибератаки. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении утверждается, что предприятия JBS смогли полностью восстановить производство. При этом глава компании Андре Ногейра объяснил, что наладить работу удалось за счет действий экспертов в области интернет-технологий и кибербезопасности.

"Мы сосредоточены на выполнении нашей ответственности за производство безопасных и высококачественных продуктов питания", – сказал Ногейра.

Он добавил, что во время кибератаки злоумышленники не смогли получить доступ к основным системам компании.

Ранее Федеральное бюро расследований США обозначило возможных виновников кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Сообщалось, что ведомство приписывает нападения преступным сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что изучает возможные ответные меры в отношении России в связи с недавними хакерскими атаками. Американский лидер отмечал, что не считает последние кибератаки попыткой Владимира Путина проверить его на прочность.