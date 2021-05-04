Губернатор Нью-Джерси предложил пиво за вакцинацию от COVID-19

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что каждый житель штата получит бокал пива за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Мерфи, для этого необходимо сделать прививку в течение мая и принести подтверждающий это документ.

Согласно местному законодательству, участвовать в этой акции смогут граждане старше 21 года. Правительство штата намерено довести число привитых жителей штата до 4,7 миллиона к концу следующего месяца.

В настоящее время в Нью-Джерси от COVID-19 привились более 3,2 миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний США не дали новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson&Johnson, применение которой приостановили во вторник.