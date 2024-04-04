Британка лишилась части черепа из-за опухоли, перепутанной с мигренью – Metro

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Жительница Великобритании Кимберли Бэггли лишилась части черепа, так как перепутала опасную опухоль с мигренью. Об этом пишет британское издание Metro.

Женщина рассказала, что летом 2023 года почувствовала сильную боль, которая не проходила. Врачи смогли лишь прописать лекарства от мигрени и заявили, что это не может быть опухоль мозга. Спустя пару дней у нее появилась крайняя светочувствительность, однако невролог выписал ей высокую дозу аспирина и сказал побыть день в спа и снять стресс.



Через день Бэггли начала терять сознание, и только после проведенного МРТ у нее обнаружили опухоль мозга. Медикам удалось удалить 95% образования, однако в рану попала инфекция, из-за чего британке пришлось удалить часть черепа.

Спустя время после установки катетера для введения лекарств у нее начался сепсис, из-за чего женщину на время подключали к кислородному аппарату. Лишь в сентябре 2023 года ей назначили лучевую терапию, которую она завершила в ноябре прошлого года. Теперь она проходит курс химиотерапии.

"Очень много симптомов, о которых не знают даже медицинские работники, очень важно прислушиваться к своему телу", – указала она.

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