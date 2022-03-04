Посольство РФ потребовало от Канады объяснений по поводу задержания самолета с россиянами

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Фото: depositphotos/selensergen
Российские дипломаты добиваются от властей Канады разъяснений по поводу информации о задержании чартерного рейса с россиянами на борту на севере страны. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ Олег Степанов.
По его словам, российское диппредставительство направило соответствующий запрос в канадский МИД еще в среду вечером.
"По состоянию на сегодняшнее утро там не обладали информацией об этом происшествии. Сказали, что так же, как и мы, узнали из сообщений СМИ", – говорится в сообщении.
Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра заявил на своей странице в Twitter, что на севере страны был задержан частный самолет с россиянами на борту. По данным телеканала CBC, двое граждан России направлялись на территорию Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.
Ранее власти Канады сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации вокруг Украины и расширили экономические санкции против РФ.
В Ростуризме рекомендовали россиянам отказаться от поездок в страны, которые объявили о введении санкций в отношении России. Глава ведомства Зарина Догузова подчеркнула, что пребывание на территории таких государств может нести риски своевременного и безопасного возвращения на родину.
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