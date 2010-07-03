СМИ рассказали о новом "секретном оружии" США

Использовать тактические туннели на поле боя предложили специалисты управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DAPRA). Об этом сообщает издание National Interest.
Авторы материала отмечают, что подобные приспособления у противников долгое время мешали армии США в разных военных конфликтах. Сотрудники DAPRA уверены, что американским солдатам стоит перенять этот опыт для получения преимущества. При этом пока у них нет необходимых навыков.
В статье сказано, что ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей. Кроме того, в стране нет никаких технологий или оборудования, которое позволяло бы прокладывать и использовать туннели.
Чтобы это исправить, эксперты предложили программу обучения. Предполагается, что первый этап посвятят оценке эффективности методов бурения и строительства подземных лазов. На реализацию задумки нужно будет потратить 11 миллионов долларов.
Со слов специалистов, использовать туннели можно только для поставки продовольствия и боеприпасов, а также для эвакуационных миссий.
Ранее журналист Гернот Крампер написал о недооценке западными экспертами российской ракеты "Циркон". По его словам, характеристики этого вида вооружения не оставляют шансов на перехват.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.