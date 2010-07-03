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16:25

СМИ рассказали о новом "секретном оружии" США

за рубежом

16:25

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Использовать тактические туннели на поле боя предложили специалисты управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DAPRA). Об этом сообщает издание National Interest.

Авторы материала отмечают, что подобные приспособления у противников долгое время мешали армии США в разных военных конфликтах. Сотрудники DAPRA уверены, что американским солдатам стоит перенять этот опыт для получения преимущества. При этом пока у них нет необходимых навыков.

В статье сказано, что ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей. Кроме того, в стране нет никаких технологий или оборудования, которое позволяло бы прокладывать и использовать туннели.

Чтобы это исправить, эксперты предложили программу обучения. Предполагается, что первый этап посвятят оценке эффективности методов бурения и строительства подземных лазов. На реализацию задумки нужно будет потратить 11 миллионов долларов.

Со слов специалистов, использовать туннели можно только для поставки продовольствия и боеприпасов, а также для эвакуационных миссий.

Ранее журналист Гернот Крампер написал о недооценке западными экспертами российской ракеты "Циркон". По его словам, характеристики этого вида вооружения не оставляют шансов на перехват.

за рубежом

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