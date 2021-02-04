Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет

16:00
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Klaus Blume
В Италии спустя 700 лет могут пересмотреть приговор в отношении поэта и мыслителя Данте Алигьери, сообщает The Guardian.
Его потомок Сперелло ди Серего Алигьери собирается доказать, что судебное решение, вынесенное в отношении его великого предка в начале XIV века, было политизированным и предвзятым.
В те времена за власть во Флорентийской республике боролись две партии. Черные гвельфы выступали против любого сотрудничества с гибеллинами, то есть приверженцами императора Священной Римской империи, а белые – за. К последним и принадлежал Данте.
В 1301 году черные гвельфы захватили власть над городом, в результате чего над автором "Божественной комедии" и его однопартийцами устроили суд. Их обвинили в коррупции.
Мыслителя приговорили к штрафу в 5 тысяч флоринов и двухлетнему изгнанию с постоянным запретом занимать госдолжности. Затем его приговорили к сожжению. С этого момента Алигьери больше никогда не появлялся в родном городе, а умер в изгнании в Равенне в 1321 году.
Его потомки уверены, что в приговоре могли быть замешаны политические мотивы. Сперелло ди Серего Алигьери совместно с профессором права Алессандро Траверси хочет в юбилейный для поэта год добиться обжалования вердикта.
По закону в Италии можно пересматривать судебные дела без срока давности, если появятся новые доказательства невиновности преступника.
В то же время многие итальянцы считают, что на самом деле репутация Данте Алигьери является абсолютной категорией, не нуждающейся в реабилитации, так как его "Божественная комедия" считается одним из величайших произведений, когда-либо написанных человеком.
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