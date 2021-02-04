"Уход" Маска из Twitter продлился всего пару суток

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Американский предприниматель Илон Маск, который пару дней назад написал о временном уходе из Twitter, вернулся с новыми сообщениями.

Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9, в ответ на нее написав слово Doge. При этом хештег #bitcoin из своей подписи он убрал.

После этого резко подскочила стоимость небольшой криптовалюты Dogecoin. Ее рост за 15 минут разогнался на 19%.

Это не первый подобный случай. На прошлой неделе, после того как гендиректор компании SpaceX Илон Маск к своей подписи в Twitter добавил хештег #bitcoin, криптовалюта подорожала на 19%.

2 февраля Маск заявил, что временно уходит из социальной сети Twitter. Причин такого решения бизнесмен не привел.

В январе 2021 года Илона Маска назвали самым богатым человеком на Земле. Его состояние оценили в 188,5 миллиарда долларов, что превысило стоимость активов прошлого лидера рейтинга, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

