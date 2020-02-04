В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

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Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, это гораздо ниже числа летальных исходов при таких заболеваниях, как лихорадка Эбола, атипичная пневмония (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая", – цитирует Чуньин RT.

Представитель МИД добавила, что Пекин делает все необходимое для профилактики и предотвращения распространения вируса.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.

Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.