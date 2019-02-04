Мужчина носил в сердце зубочистку четыре года

Жителю Китая сделали операцию по удалению зубочистки из сердца. О необычной истории сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний пациент по фамилии Чжоу якобы проглотил острый предмет при употреблении алкоголя.
Мужчину госпитализировали с температурой 40 градусов 9 января. В ходе диагностики врачи заметили неестественные тени в правом легком, а также воспаление в области сердца. Во время операции они обнаружили в одной из сердечных камер пациента 6-сантиметровую зубочистку.
Медики предположили, что она попала в дыхательный проход, пронзила стенку правого легкого и затем вонзилась в сердце. Сам Чжоу признался, что всегда клал зубочистку в напиток, помечая свой бокал.
Около четырех лет назад мужчина почувствовал ухудшение своего здоровья. Он регулярно страдал от воспаления легких и высокой температуры. Правда, врачи не могли идентифицировать причину болезни: одни специалисты утверждали, что у мужчины лейкемия, другие ставили диагноз сепсис.
За это время Чжоу потратил на лечение около 22,7 тысячи фунтов стерлингов. Это почти два миллиона рублей.
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