Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива

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Саудовская Аравия откроет границы с Катаром, которые были закрыты 3,5 года, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

С вечера понедельника будет открыта единственная сухопутная граница Катара перед саммитом лидеров стран Персидского залива, который пройдет во вторник на северо-западе Саудовской Аравии.

В конфликте, начавшемся в 2017 году между Катаром и его соседями по региону, в качестве посредника выступал Кувейт.

"Соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией было достигнуто после телефонного разговора между эмиром Кувейта и эмиром Катара, а также наследным принцем Саудовской Аравии", – сказал ас-Сабах.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия в первой половине 2021 году подпишут двустороннюю дорожную карту по вопросам торгово-экономического сотрудничества.