СМИ узнали о падении баллистической ракеты на город в КНДР

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Обломки межконтинентальной баллистической ракеты упали на населенный пункт в Северной Корее во время испытаний. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве.

Испытания ракеты среднего радиуса действия "Хвасон-12" проходили 29 апреля 2017 года. Ее обломки обрушились на город Токчхон, в котором живут 237 тысяч человек.

Отмечается, что ракета упала на промышленную зону в нерабочее время. В воздухе она находилась всего минуты и пролетела около 70 километров.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что на его столе появилась ядерная кнопка. Он подчеркнул, что создание национальных ядерных сил КНДР завершено, и высоко оценил успехи в развитии ракетной программы.