В Белом доме усомнились в психическом здоровье Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американцы должны переживать за психическое здоровье главы КНДР Ким Чен Ына, а не президента Дональда Трампа. Такое заявление она сделала на брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

"Людям этой страны следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи. Он многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы", – сказала Сандерс.

Она добавила, что Трамп "не струсит, не будет слабым" и будет "защищать американцев". Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать слова американского президента о том, что его "ядерная кнопка больше", чем у северокорейского лидера.

Представитель СМИ поинтересовался, не стоит ли американцам беспокоиться за психическое здоровье Трампа, который делает такие заявления о ядерном оружии.