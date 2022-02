Трамп назвал репутацию ФБР худшей за всю историю существования ведомства

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми своими действиями нанес репутации бюро сильнейший ущерб. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"После многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон репутация ФБР разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие", − написал глава Белого дома.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.