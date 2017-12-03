Трамп назвал репутацию ФБР худшей за всю историю существования ведомства

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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми своими действиями нанес репутации бюро сильнейший ущерб. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"После многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон репутация ФБР разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие", − написал глава Белого дома.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.



Джеймс Коми занял пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году он оказался в центре скандала, связанного с расследованием деятельности экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшего кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон необходимо привлечь к ответу за лживое досье на него, которое она собирала.

Во время президентской гонки Трамп неоднократно обещал "посадить врушку-Клинтон". После победы республиканца на выборах большая часть американской политической элиты считала, что Клинтон уйдет на заслуженный отдых, и стороны останутся при своем. Однако президент не на шутку разозлился попытками экс-госсекретаря обнаружить его связь с Москвой и начал принимать ответные действия.