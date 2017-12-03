Трамп назвал репутацию ФБР худшей за всю историю существования ведомства

3 декабря, 20:49
Фото: AP/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми своими действиями нанес репутации бюро сильнейший ущерб. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"После многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон репутация ФБР разорвана в клочья. Она худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие", − написал глава Белого дома.
After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.
Джеймс Коми занял пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году он оказался в центре скандала, связанного с расследованием деятельности экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшего кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон необходимо привлечь к ответу за лживое досье на него, которое она собирала.
Во время президентской гонки Трамп неоднократно обещал "посадить врушку-Клинтон". После победы республиканца на выборах большая часть американской политической элиты считала, что Клинтон уйдет на заслуженный отдых, и стороны останутся при своем. Однако президент не на шутку разозлился попытками экс-госсекретаря обнаружить его связь с Москвой и начал принимать ответные действия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: