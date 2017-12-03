3 декабря, 17:31
Фото: ТАСС/Zuma/Bryan Smith
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей. Инцидент произошел в районе Queens ранним утром в воскресенье.
Как сообщает Sputnik International, в результате происшествия погиб один человек, трое ранены. Состояние еще двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Белый седан въехал в толпу людей у бара после того, как там произошла драка. Мужчина, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Причина, по которой он совершил наезд, в настоящий момент не установлена. Однако в полиции заявили, что случившееся, предположительно, не является терактом.
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.
Ранее в конце ноября автомобиль въехал в группу прохожих у клуба в немецком городе Куксхафен. В результате ЧП пострадали шесть человек, причем пятерых из них после врачебного осмотра отпустили домой. Сообщалось, что наезду на прохожих предшествовал конфликт на дискотеке или рядом со зданием, где она проходила.
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