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3 декабря, 08:56

СМИ: целью израильского удара по Сирии была военная база Ирана

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Zuma Juma Muhammad

Целью авиаудара израильской авиации по Сирии была иранская военная база. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

Атака произошла к югу от Дамаска, в в 50 километрах от сирийско-израильской границы. В этом месте были слышны громкие взрывы. Всего ВВС Израиля выпустили пять ракет "земля–земля".

В Сирии отразили ракеты и уничтожили две цели.

После атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит завладеть ядерным оружием.

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