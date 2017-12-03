СМИ: целью израильского удара по Сирии была военная база Ирана

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Целью авиаудара израильской авиации по Сирии была иранская военная база. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

Атака произошла к югу от Дамаска, в в 50 километрах от сирийско-израильской границы. В этом месте были слышны громкие взрывы. Всего ВВС Израиля выпустили пять ракет "земля–земля".

В Сирии отразили ракеты и уничтожили две цели.

После атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит завладеть ядерным оружием.