Французская пенсионерка более 700 раз ограбила магазины игрушек

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Парижские полицейские задержали пожилую местную жительницу, которая от безделья более 700 раз ограбила шесть магазинов игрушек во французской столице, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

72-летняя женщина, как сообщается, крала, в основном, игрушки. После этого она продавала краденное в интернете. С июня текущего года она разместила 957 объявлений.

В ходе обысков в доме пенсионерки полицейские обнаружили около тысячи различных предметов, а также более 40 тысяч евро. Пожилая парижанка созналась в содеянном, добавив, что воровала "в основном от безделья".

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд приговорил к 2,5 года тюрьмы уроженца Румынии, который грабил пожилых людей при помощи кетчупа.

Титус Джалиа поджидал пенсионеров у банка, следовал за ними, после чего незаметно обливал кетчупом и заявлял, что те истекают кровью. Пока жертвы грабителя были растеряны, Джалиа крал у них деньги.