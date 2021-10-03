В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

09:45
Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
В пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави – состоится второй тур выборов мэров. Об этом сообщает ТАСС.
После подсчета голосов с более 50% участков, ни один кандидат не преодолел 50-процентный барьер.
Конкурентами по второму туру в грузинской столице Тбилиси станут нынешний мэр от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе (45,32%) и лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия (34,15%).
В Батуми гражданам предстоит сделать выбор между представителем "Единого национального движения" Георгием Киртадзе (42,6%) и Арчилом Чиковани (41,07%) от правящей партии.
В Кутаиси во втором туре встретятся кандидат от "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе (43,81%) и член "Грузинской мечты" Иосиф Хахалеишвили (41,76%).
В Поти во второй тур проходят представитель правящей партии Бека Вачарадзе (47,73%) и бывший мэр Тбилиси Гиги Улугава (37,44%).
В Рустави на пост мэра будут претендовать кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе (44,92%) и Давид Киркитадзе (43,81%) от "Единого национального движения".
Ранее сообщалось, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 48,56% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков. Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набирает 31,23%.
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