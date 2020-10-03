Армения сообщила, что атака Азербайджана провалилась

03 октября, 17:39
Фото: Azerbaijan's Defense Ministry via AP
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военным Армении удалось уничтожить большое количество вооружений и личного состава Азербайджана. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Армия обороны уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы на одном из направлений сорваны", – рассказала Степанян.
Сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана утром 3 октября активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдерживали непрекращающиеся атаки.
Ранее сообщалось о трех тысячах убитых военнослужащих азербайджанских ВС. Большая часть тел погибших остается в нейтральной зоне.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия, в то время как президент Азербайджана Ильхам Алиев – вывод армянских войск с территории.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.
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