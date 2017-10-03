Система tax free может появиться в Доминиканской Республике

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Система tax free может заработать в Доминиканской Республике. Соответствующий законопроект рассматривает Сенат страны, сообщает RT.

В документе отмечается, что вернуть денежные средства можно будет при покупке на сумму от 75 до 700 долларов. Освободить от налога планируют продукты питания и напитки, которые иностранцы употребят за границей Доминиканы, ювелирные украшения, обувь и изделия из кожи.

В настоящий момент НДС в Доминиканской Республике составляет 16 процентов. Ожидается, что его отмена будет стимулировать туристов к совершению покупок и таким образом положительно скажется на национальном производстве.

Ранее сообщалось, что систему Tax Free запустят осенью в России. Выплата составит 18 процентов за вычетом процента оператора системы. Однако эти изменения не будут распространяться на граждан Евразийского экономического союза.

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