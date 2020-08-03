В Колумбии воры угнали грузовик с пивом

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В столице Колумбии Боготе неизвестные угнали грузовик с пивом, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

Уточняется, что правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик.

"Злоумышленники брызнули в сторону водителя грузовика вещество, после чего тот потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние стабильно", – сообщает полиция в Twitter.

Обнаружить трейлер удалось с помощью GPS. Злоумышленники оставили украденное пиво в небольшом складе. Полицейские поймали только одного из троих преступников, двум другим удалось сбежать. По данным СМИ, на момент обнаружения они выпили уже 23 бутылки. Всего, по информации полиции, украденное пиво оценивается в 80 миллионов песо (почти 21 тысяча долларов).

Ранее сообщалось, что в столице задержан подозреваемый в кражах колес и шин на 750 тыс рублей. В ходе розыска полицейские задержали 25-летнего безработного.