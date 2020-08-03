В Колумбии воры угнали грузовик с пивом

18:39
Фото: ТАСС/Thomas Meyer/imago stock&people
В столице Колумбии Боготе неизвестные угнали грузовик с пивом, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.
Уточняется, что правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик.
"Злоумышленники брызнули в сторону водителя грузовика вещество, после чего тот потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние стабильно", – сообщает полиция в Twitter.
Обнаружить трейлер удалось с помощью GPS. Злоумышленники оставили украденное пиво в небольшом складе. Полицейские поймали только одного из троих преступников, двум другим удалось сбежать. По данным СМИ, на момент обнаружения они выпили уже 23 бутылки. Всего, по информации полиции, украденное пиво оценивается в 80 миллионов песо (почти 21 тысяча долларов).
Ранее сообщалось, что в столице задержан подозреваемый в кражах колес и шин на 750 тыс рублей. В ходе розыска полицейские задержали 25-летнего безработного.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: