Французы ввели штраф за непристойности в адрес женщин

3 августа, 07:06
Фото: ТАСС/DPA/Christian Böhmer
Закон о введении штрафа за любое неуважительное поведение в адрес женщин одобрил парламент Франции, рассказала в эфире радиостанции Europe1 государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа, передает "Газета.ру".
Она пояснила, что согласно новому закону за домогательства на улице, в том числе за обидные и унизительные высказывания в адрес дам, придется заплатить штраф в размере от 90 до 750 евро.
"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – заявила чиновница.
Законодательные меры стали ответом на инцидент, произошедший на прошлой неделе в Париже. Молодую девушку ударили на улице за то, что она сделала замечание прохожему, свистевшему ей вслед.
Новый закон одобрили не все. Многие считают, что эта инициатива положит конец культуре ухаживания за девушками.
Марлен Шьяппа уверена, что "необходимо установить четкий социальный запрет" и "прекратить эскалацию конфликта с самого начала".
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