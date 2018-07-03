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3 июля, 15:49

Робот София не смогла "вспомнить" президента Казахстана

за рубежом технологии наука

Фото: ТАСС/ Zuma/Li Muzi

Робот София не признала Нурсултана Назарбаева президентом Казахстана и назвала его "какой-то знаменитостью", передает РИА Новости.

"Можно ли конкретней?" – спросила София, когда у нее поинтересовались про главу государства в первый раз.

Когда вопрос задали повторно, в зале повисла тишина.

"Возможно, это какая-то знаменитость", – ответил киборг-гиноид после продолжительных раздумий.

Основатель венчурного китайского криптофонда "AngelVest" Дэвид Чен оправдал Софию и рассказал, что робот отвечает на вопросы с помощью интернета, поэтому заминки часто случаются из-за проблем с сетью.

Чен также отметил, что на этой неделе София встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Робот не откажется принять гражданство Казахстана и, возможно, начнет изучать казахский и русский языки.

Ранее во время Всемирного экономического форума в Давосе Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. Реакцией на заданный вопрос стала "поломка скрипта и подвисание процессора".

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