Цены на королевские сувениры упали из-за интервью Меган Маркл

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Из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл сильно подешевели сувениры из королевского двора Великобритании. Об этом сообщает издание Mirror.

Уточняется, что разница в цене на фарфоровые фигурки принца Гарри и Меган Маркл в свадебных нарядах составила около 25%. Некоторые источники в королевской семье связали обрушение цен с уважением коллекционеров к монарху.

"Возможно коллекционеры памятных вещей проявили чувство лояльности Ее Величеству в связи с ситуацией с герцогом и герцогиней", – говорится в сообщении.

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.