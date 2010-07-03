Мэром Чикаго впервые стала темнокожая женщина

Лори Лайтфут стала первой афроамериканкой, избранной на пост мэра Чикаго. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

За 56-летнюю Лайтфут голоса отдали почти 74% избирателей. Соперницей Лайтфут стала другая афроамериканка Тони Преквинкл.

Она станет третьим по счету темнокожим мэром Чикаго после Гарольда Вашингтона и Юджина Сойера и второй женщиной на этом посту. Помимо этого, Лайтфут будет первой открытой лесбиянкой, занимающей этот пост в городе.

После победы Лайтфут поблагодарила жителей Чикаго. Церемония приведения нового главы города к присяге пройдет 20 мая.