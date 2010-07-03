Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:40

Трамп приврал о родине своего отца Фреда Трампа

за рубежом политика

04:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник президент США заявил, что Германия делает мало взносов в бюджет НАТО, передает РИА Новости.

При этом Дональд Трамп отметил, что глубоко уважает ФРГ и канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Мой отец был немцем и был рожден в красивом месте в Германии, и у меня теплые чувства к Германии", – сказал Трамп журналистам.

По данным из открытых источников, Фред Трамп родился в семье баварских эмигрантов, но в Бронксе, в штате Нью-Йорк.

Оговорки президента США давно стали обычным делом.

Ранее, комментируя доклад генерального директора Apple, американский лидер заявил, что "Тим Эппл вносит большой вклад в развитие страны". После этой фразы глава компании Apple Тим Кук поменял фамилию в Twitter.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика