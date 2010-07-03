Трамп приврал о родине своего отца Фреда Трампа

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На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник президент США заявил, что Германия делает мало взносов в бюджет НАТО, передает РИА Новости.

При этом Дональд Трамп отметил, что глубоко уважает ФРГ и канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Мой отец был немцем и был рожден в красивом месте в Германии, и у меня теплые чувства к Германии", – сказал Трамп журналистам.

По данным из открытых источников, Фред Трамп родился в семье баварских эмигрантов, но в Бронксе, в штате Нью-Йорк.

Оговорки президента США давно стали обычным делом.

Ранее, комментируя доклад генерального директора Apple, американский лидер заявил, что "Тим Эппл вносит большой вклад в развитие страны". После этой фразы глава компании Apple Тим Кук поменял фамилию в Twitter.