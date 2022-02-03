Белоруссия выразила протест Украине из-за пересекшего границу беспилотника

12:17
Фото: телеграм-канал ATN_NEWS
В министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили о пересечении границы украинским беспилотником, в связи с чем послу Украины Игорю Кизиму был заявлен решительный протест.
"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он (беспилотник. – Прим. ред.) был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", – говорится в сообщении ведомства.
В белорусском МИД также объяснили украинской стороне, что подобные недружественные шаги провоцируют эскалацию в стране и не способствуют диалогу. Кроме того, Белоруссия призвала такого больше не допускать. При этом Украина назвала данную ситуацию очередной провокацией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности начала войны. По его словам, если против белорусской стороны будет совершена агрессия, то на ее территории окажутся сотни тысяч российских военных.
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