В Пентагоне высказались против ядерного конфликта с Россией или Китаем

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Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби заявил, что американская администрация не хочет эскалировать возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя оборонного ведомства, в руководстве Пентагона разделяют опасения о возможном подобном противостоянии.

"Глава Пентагона [Ллойд Остин] определенно рассматривает возможности и модернизацию ядерных сил в качестве приоритета. Он также заявил, что мы не хотим эскалации такого масштаба", – заявил Кирби.

Он также отметил, что министр обороны США рассматривает Россию как потенциальную угрозу на многих фронтах и учитывает растущий вызов со стороны Китая. В связи с этим глава Пентагона намерен провести обзор ядерной политики, чтобы выявить возможности для модернизации и подготовки новых возможностей.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее охарактеризовал отношения Вашингтона и Москвы определяющими для международных отношений. Тогда дипломат подчеркнул, что российская сторона заинтересована в развитии сотрудничества ровно в той же мере, что и американские партнеры.

