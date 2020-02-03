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Общество

11:02

Большой Ризи: в Австрии слепили снеговика-рекордсмена

за рубежом общество

Самого большого снеговика по имени Ризи слепили на австрийском горнолыжном курорте. Высотой он чуть больше 38 метров, а на его создание ушло 800 тонн снега и полтора месяца труда.

В результате в местечке Ризнеральм в Верхней Штирии, где находится популярный у иностранцев горнолыжный курорт с извилистыми трассами для спуска, был поставлен мировой рекорд, который зарегистрировали для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд установили 12 лет назад в американском штате Мэн. Там слепили снежную бабу высотой чуть больше 37 метров.

В диаметре снеговик достигает 30 метров. При этом у Ризи ("великан" с немецкого) отсутствует живот. Лепить "великана" начали еще в середине декабря 2019 года, расходы на его создание в течение 40 дней составили около 60 тысяч евро. Большинство средств ушло на оплату аренды снежных пушек.

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