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03 января, 22:58

Госдеп США предупредил американцев об опасности поездок в Китай

за рубежом политика туризм

03 января, 22:58

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Фото: ТАСС/Артем Иванов

Госдепартамент США призвал американцев быть осторожнее при поездках в Китай. В рекомендации обратили внимание на то, что выезд обратно может быть запрещен, передает РИА Новости.

"Проявляйте повышенную осторожность в Китае в связи с произвольным применением местных законов и особых ограничений в отношении лиц с двойным гражданством США и Китая", – говорится в документе.

"Граждане США под запретом на выезд становились объектом преследования и угроз. Граждане США могут быть задержаны без возможности получения консульских услуг или информации об их предположительном преступлении", – уточняется в рекомендациях.

В Госдепе отметили, что Китай запрещает выезд, чтобы вынудить граждан США участвовать в расследованиях китайских властей и чтобы вернуть людей обратно в Китай из-за рубежа. Уровень опасности поездок в страну при этом не изменился: он все еще второй из четырех.

Рекомендации связаны с задержанием в Канаде 1 декабря по запросу США Мэн Ваньчжоу – дочери основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителя председателя правления компании. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США. Мэн Ваньчжоу вину отрицает и планирует оспаривать все в суде.

за рубежом политика туризм

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