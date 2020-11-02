Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены

Фото: TASS/Ronald Zak

Один человек стал жертвой стрельбы в центре Вены. Об этом сообщает местный телеканал OE24.

Известно, что еще несколько человек получили ранения. Полиция сообщила, что в центре города произошло сразу несколько перестрелок.

"Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы", – подтвердили в полиции.

Полиция австрийской столицы попросила граждан не появляться в общественных местах города. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее стало известно, что в центре столицы Австрии произошла стрельба. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По предварительным данным, тяжелое ранение получил один страж порядка. Сейчас территория вокруг синагоги оцеплена.