Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены

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Один человек стал жертвой стрельбы в центре Вены. Об этом сообщает местный телеканал OE24.
Известно, что еще несколько человек получили ранения. Полиция сообщила, что в центре города произошло сразу несколько перестрелок.
"Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы", – подтвердили в полиции.
Полиция австрийской столицы попросила граждан не появляться в общественных местах города. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее стало известно, что в центре столицы Австрии произошла стрельба. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.
По предварительным данным, тяжелое ранение получил один страж порядка. Сейчас территория вокруг синагоги оцеплена.