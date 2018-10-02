Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

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Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 6,0, сообщает Мир24 со ссылкой на Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 613 км к югу от города Макассар. В нем проживает около 1,3 млн человек. О жертвах или разрушениях пока информации нет.

28 сентября от землетрясения в Индонезии погибло более 1,2 тыс. человек. В Ассоциации туроператоров России заявили, что землетрясение и цунами никак не повлияло на желание российских туристов посетить острова.