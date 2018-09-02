Три человека погибли при падении военного вертолета в Афганистане

Фото: ТАСС/Sanaullah Seiam

Три человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-14, зафрахтованного силами НАТО в Афганистане. Об этом рассказал представитель военного командования, передает Интерфакс.

Среди погибших оказались иностранный пилот и два военнослужащих афганской армии. Еще один пилот-иностранец и три афганца получили ранения, семь пассажиров спасены.

Вертолет рухнул сразу же после взлета на территории военной базы. В настоящее время устанавливаются причины крушения.

Ранее агентство Reuters заявило, что самолет из России или Таджикистана нанес авиаудар по боевикам во время их столкновения с таджикскими пограничниками. В свою очередь, в Минобороны России опровергли эту информацию.