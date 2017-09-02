Ассанж: Дипломатические объекты России в США − неприкосновенны

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж напомнил американским властям о неприкосновенности дипломатических объектов РФ в США. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Ассанж подчеркнул, что неприкосновенность дипсобственности обеспечивает одобренная Вашингтоном Венская конвенция.

"Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которую одобрили США", − подчеркнул основатель WikiLeaks.

If Russia's missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by the U.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3 pic.twitter.com/jQw7Z4TCni — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.



Он также добавил, что, независимо от того, как Россия распоряжается своими объектами, если США внесли их в список дипломатических, они становятся неприкосновенными.

Ранее стало известно, что в 21:00 по московскому времени Торговое представительство России в Вашингтоне перешло под контроль американского правительства . Как заявил торгпред РФ в США Александр Стадник , судя по действиям американской стороны, дипломатический иммунитет со здания снят. Днем в субботу, 2 августа, МИД России вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за намерения американских властей провести обыск в здании торгпредстве РФ в Вашингтоне.

