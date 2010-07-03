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15:25

В Италии к визиту Путина трактором нарисовали князя Владимира

за рубежом

15:25

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Фото: Dario Gambarin

В Италии художник Дарио Гамбарин нарисовал лик князя Владимира, используя трактор. Изображение появилось на большом пшеничном поле. Об этом сообщает РИА Новости.

За основу изображения итальянец взял новый памятник князя Владимира на Боровицком холме. Длина портрета – около 200 метров. Творческий порыв художник объяснил визитом в Италию Владимира Путина.

"В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых", – объяснил свой выбор Дарио Гамбарин.

Данная работа стала очередной для итальянского художника. В прошлый раз на поле пшеницы появился портрет китайского лидера Си Цзиньпина.

Сообщается, что рисунки художника на полях максимально экологичны: уже через неделю портрет князя перепашут и заново засеют зерном.

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