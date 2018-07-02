Новый президент Мексики намерен снять дом рядом с президентским дворцом

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Лидирующий по итогам президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассматривает возможность снять жилой дом рядом с президентским дворцом. Он также может отказаться от личной охраны, которую осуществляют военнослужащие президентского генерального штаба.

Как сообщает портал Excelsior, сейчас Лопес Обрадор анализирует возможность аренды со своей семьей. Район Сокало в Мехико, где расположен национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных. Вечерами на улицах становится неуютно, а рядом располагается район Тепито с высоким уровнем преступности.

Лопес Обрадор заявил, что не планирует селиться в официальной резиденции главы государства "Сосны" еще в мае 2018 года. По его словам, на нее наложены колдовские чары, а помещения нужно ритуально очищать от злых духов утром, днем и вечером.

Он также заявил, что лишит президента Мексики статуса судебной неприкосновенности.

После предварительного подсчета почти 64 процентов актов с избирательных участков, кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 53,38 процента голосов. Его главный соперник Рикардо Анайя получил пока только 22,55 процента. Хосе Антонио Мид – 15,85 процента, а Хайме Родригес Кальдерон – 5,32 процента. Объявление официальных результатов голосования состоится 4 июля.