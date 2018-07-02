Новый президент Мексики намерен снять дом рядом с президентским дворцом

2 июля, 21:53
Фото: АР/Alexandre Meneghini
Лидирующий по итогам президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассматривает возможность снять жилой дом рядом с президентским дворцом. Он также может отказаться от личной охраны, которую осуществляют военнослужащие президентского генерального штаба.
Как сообщает портал Excelsior, сейчас Лопес Обрадор анализирует возможность аренды со своей семьей. Район Сокало в Мехико, где расположен национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных. Вечерами на улицах становится неуютно, а рядом располагается район Тепито с высоким уровнем преступности.
Лопес Обрадор заявил, что не планирует селиться в официальной резиденции главы государства "Сосны" еще в мае 2018 года. По его словам, на нее наложены колдовские чары, а помещения нужно ритуально очищать от злых духов утром, днем и вечером.
Он также заявил, что лишит президента Мексики статуса судебной неприкосновенности.
После предварительного подсчета почти 64 процентов актов с избирательных участков, кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 53,38 процента голосов. Его главный соперник Рикардо Анайя получил пока только 22,55 процента. Хосе Антонио Мид – 15,85 процента, а Хайме Родригес Кальдерон – 5,32 процента. Объявление официальных результатов голосования состоится 4 июля.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: