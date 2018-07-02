Два самолета администрации США заметили в аэропорту Хельсинки

Два самолета с государственной символикой США заметили в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа. По словам очевидцев, на борту есть надпись United States of America, пишет "Газета.ру".

По информации СМИ, лайнеры с официальной американской символикой находятся в аэропорту Хельсинки с вечера воскресенья, 1 июля. Уточняется, что один из самолетов стоит в деловом терминале, а второй припаркован в районе автостоянки между взлетно-посадочными полосами.

В полиции и посольстве США в Финляндии отказались от комментариев по поводу лайнеров. В американском посольстве подчеркнули, что не дают "никакой информации о возможной подготовке к таким визитам".

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Дату и место встречи президентов России и США подтвердили в Кремле. Ожидается, что переговоры двух лидеров продлятся несколько часов.