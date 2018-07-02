Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 74 тысячи долларов

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Книгу "Гарри Поттер и Философский камень" продали на аукционе за 74 тысячи долларов. Об этом пишет "Газета.ру".

По информации издания, в проданном экземпляре есть орфографические ошибки, так как он относится к первому изданию книг "Гарри Поттер и Философский камень".

Кроме того, уточянется, что автор книги там указан как Джоан Роулинг, а не Дж. К. Роулинг.

Еще один экземпляр первого издания книги, стоимостью 40 тысяч фунтов стрелингов, похитили из дома в британском городе Тетфорд.

Ранее столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг. В их числе оказалась и книга "Гарри Поттер и Философский камень".