Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 74 тысячи долларов

2 июля, 09:50
Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Celaya
Книгу "Гарри Поттер и Философский камень" продали на аукционе за 74 тысячи долларов. Об этом пишет "Газета.ру".
По информации издания, в проданном экземпляре есть орфографические ошибки, так как он относится к первому изданию книг "Гарри Поттер и Философский камень".
Кроме того, уточянется, что автор книги там указан как Джоан Роулинг, а не Дж. К. Роулинг.
Еще один экземпляр первого издания книги, стоимостью 40 тысяч фунтов стрелингов, похитили из дома в британском городе Тетфорд.
Ранее столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг. В их числе оказалась и книга "Гарри Поттер и Философский камень".
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