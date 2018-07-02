США потеряют до 14 млрд долларов из-за пошлин на автомобили из Европы

2 июля, 09:48
Фото: ТАСС/Actionpress/Public Addres
Пошлина в размере 25%, которую США планируют ввести на автомобили из Европы, ударит в первую очередь по экономике США. К такому выводу пришли финансовые эксперты Еврокомиссии, пишет Politico.
В документе, который подготовили экономисты, отмечается, что автомобили составляют десятую часть от общего объема торговли между ЕС и США. Возможные потери Штатов оцениваются в 13-14 миллиардов долларов от ВВП. В документе отмечается, что сейчас на территории США европейские компании производят 2,9 миллиона автомобилей.
"Около 60% автомобилей, производимых в США европейскими компаниями, экспортируются в третьи страны, включая ЕС. Меры, наносящие вред этим компаниям, будут обречены на провал и ослабят экономику США ", – говорится в тексте документа.
Отношения между Евросоюзом и США осложнились после введения Трампом ввозных пошлин на металлы и выхода Штатов из сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и Совета по правам человека ООН.
Как отмечает Bloomberg со ссылкой на специалиста лондонской аналитической компании Everscore ISI Арндта Эллинхорста, новые тарифы больше всего ударят по Германии, которая каждый год отправляет в США около 600 тысяч автомобилей.
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