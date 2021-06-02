Три российских телеканала прекратили транслировать в Белоруссии

Фото: depositphotos/mady70

Министерство информации Белоруссии исключило три российских телеканала из списка разрешенных к распространению в стране. Об этом информирует сайт ведомства.

Сообщается, что речь идет о каналах "Киномикс", KHL TV channel и "Русская ночь".

По данным ведомства, каналам "Киномикс" и KHL TV channel было отказано в выдаче разрешений из-за нарушений закона "О рекламе". При этом телеканал "Русская ночь" не обращался в министерство для получения нового разрешения на трансляцию.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.

Позднее на блокировку телеканалов отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международные организации оценить данные действия украинских властей.