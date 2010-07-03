Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Израильские военные рассказали, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики. Об этом сообщает РИА Новости.
"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данное поручение военные исполняли по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в ходе совещания по вопросам безопасности приказал ударить по Сирии в ответ на обстрел Голан.
"Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", – цитирует слова Нетаньяху ТАСС.
Израильские военные атаковали в воскресенье две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии. По предварительной информации, в результате ударов трое сирийских военнослужащих погибли, еще семь получили различные ранения.
Ранее израильская армия сообщила об ударе по сирийской установке ПВО в ответ на огонь по истребителю ВВС Израиля. Телеканал Syria TV, в свою очередь, отметил, что израильские военные обстреляли деревню в провинции Кунейтра. В результате обстрела один человек погиб и один получил ранения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.