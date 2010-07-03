Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

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Израильские военные рассказали, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное поручение военные исполняли по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в ходе совещания по вопросам безопасности приказал ударить по Сирии в ответ на обстрел Голан.

"Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", – цитирует слова Нетаньяху ТАСС.

Израильские военные атаковали в воскресенье две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии. По предварительной информации, в результате ударов трое сирийских военнослужащих погибли, еще семь получили различные ранения.

Ранее израильская армия сообщила об ударе по сирийской установке ПВО в ответ на огонь по истребителю ВВС Израиля. Телеканал Syria TV, в свою очередь, отметил, что израильские военные обстреляли деревню в провинции Кунейтра. В результате обстрела один человек погиб и один получил ранения.

