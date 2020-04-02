Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом

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Тест на коронавирус председателя парламента Ирана Али Лариджани показал наличие болезни в организме политика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

Как уточняется, Лариджани изолирован, находится на карантине. Его здоровьем занимаются врачи.

26 марта сообщалось, что в Иране жертвами коронавируса COVID-19 уже стали 157 человек. Внутри страны введены ограничения на передвижение, чтобы снизить уровень распространения инфекции.

По данным ВОЗ, за время пандемии в мире было заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сейчас наблюдается в США и Италии.

