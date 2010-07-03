В США опасаются ущерба энергетической системе страны от РФ и Китая

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В сенате США опасаются, что Россия и Китай могут нанести ущерб энергетической системе страны, сообщает RT.

Сенаторы Ангус Кинг-младший и Джо Мэнчин написали письмо президенту корпорации, которая занимается обеспечением работы энергосистемы США. Они запросили у него информацию о мерах, направленных на защиту надежного функционирования этой системы от ущерба, который возможен из-за специфики каналов поставок, в частности, из России и Китая.

Сенаторы объяснили, что их беспокойство вызвано заявлением директора Нацразведки США Дэна Коутса. Ранее он сообщил, что с помощью цифровых диверсий Китай обладает возможностями прерывать газоснабжение в стране, а Россия якобы способна вызвать перебои в американском электроснабжении.

Также указывается, что Москва и Пекин с 2014 года значительно укрепили сотрудничество в энергетической, военной и технологической сферах.

В письме Кинг и Мэнчин напомнили о положении в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год, которое запрещает использовать телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei. Сенаторы отправили запрос, чтобы выяснить, включают ли энергосистемы какие-то компоненты или программное обеспечение, предоставляемые компаниями "Лаборатория Касперского", ZTE или Huawei.