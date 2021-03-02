За 70 лет в церковных структурах Франции насилию подверглись до 10 тысяч детей

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За последние 70 лет жертвами сексуального насилия в церковных структурах Франции стали как минимум 10 тысяч несовершеннолетних. Об этом сообщает Europe 1.

Глава комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в указанных институтах Жан-Марк Сове предоставил промежуточные итоги. По его словам, были учтены показания 6,5 тысячи очевидцев, данные уже скончавшихся жертв и тех, кто не пожелал предавать огласке эти сведения.

Уточняется, что в июне 2020 года речь шла о трех тысячах пострадавших детей. Эта информация была получена с помощью созданной годом ранее горячей линии.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, подозреваемый совершал насилие в отношении малолетней дочери своей сожительницы и ее племянницы с июня по сентябрь 2020 года.