В РФПИ назвали сроки начала очередного этапа регистрации "Спутника V" в ЕС

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Очередной этап регистрации российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" может начаться в Европейском союзе на этой неделе. Об этом рассказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Как передает РИА Новости, РФПИ рассчитывает продолжить работу по регистрации с европейским регулятором.

"Параллельно с этим процессом работы с европейским регулятором мы продолжим работу со странами (ЕС. – Прим. Ред.)", – пояснил Дмитриев.

Гендиректор также положительно оценил одобрение препарата в Словакии. Дмитриев выразил мнение, что данная новость является торжеством здравого смысла на фоне попыток политизировать российскую вакцину.

"Партнерство России и Словакии – это знак и многим другим европейским государствам, что мы должны быть вместе и преодолевать этот кризис вместе, а не пытаться создавать искусственные политические барьеры только для того, чтобы как-то попытаться не дать России быть сильной и полезной в Европе", – резюмировал глава фонда.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.