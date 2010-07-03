Украина планирует вернуть прах Нестора Махно

Власти Запорожья ведут переговоры о возвращении праха Нестора Махно на Украину.

С заявление по перевозке праха в Гуляйполе выступил внучатый племянник Махно. Эту инициативу поддержали в Гуляйпольской районной администрации, сообщает РИА Новости. Сейчас Украина ожидает окончательного ответа французской стороны.

Нестор Махно родился 26 октября 1888 года в селе Гуляйполе Александровского уезда Екатеринославской губернии. Получил известность как революционер-анархист в годы Гражданской войны. Умер в Париже от туберкулеза в июле 1934 года. Урна с прахом была замурована в стене колумбария кладбища Пер-Лашез.