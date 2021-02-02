Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

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Правительство Армении подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, сообщает ТАСС.

Ереван обвиняет Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и уже после подписания заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года.

В частности, в Армении утверждают, что Азербайджан применял против жителей Нагорного Карабаха и Армении пытки и бесчеловечное обращение, а также нарушил их право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь и образование.

В ходе военных действий в Нагорном Карабахе Ереван направил несколько исков в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и Турции. Армения обвиняет эти страны в совершении действий, которые привели к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда для граждан республики.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.