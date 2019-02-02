Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии, из-за которого погибли 115 человек

В интернете появилось видео прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли 115 человек.

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB — EHA News (@eha_news) 1 февраля 2019 г.

На кадрах видно, как после обрушения конструкции близлежащие постройки оказываются затоплены потоками грязной воды.

25 января в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Местных жителей эвакуировали, а их дома погребли под собой потоки грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.