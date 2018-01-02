Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца

2 января, 21:02
Фото: AP/Evan Vucci
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси выпустил указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. Согласно указу, чрезвычайное положение "продлевается на всей территории Египта, начиная с часа ночи (02:00 по московскому времени) субботы, 13 января 2018 года".
Указ главы государства предусматривает, что вооруженные силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на всей территории страны. За нарушение приказов президента на момент действия чрезвычайного положения в стране полагается тюремное заключение, сообщает РИА Новости.
В ноябре 2017 года в Египте произошел крупнейший теракт за всю историю страны. Боевики устроили жуткую бойню в мечети в провинции Северный Синай – погибли 235 человек. Террористы взорвали здание во время пятничной молитвы, где в тот момент собрались все жители деревни – около 400 человек. Погибли целые семьи.
Тех, кто пытался покинуть мечеть, расстреливали из автоматов и гранатометов. После случившегося на полуострове развернули масштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Месть за мучеников".
Президент Египта также вводил чрезвычайное положение в стране на три месяца в апреле прошлого года после терактов в христианских церквях в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли более 45 человек, после чего режим чрезвычайного положения продлевался дважды.
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