Совбез Ирана назвал виновных в организации протестов в стране

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал виновных в организации протестов в стране.

По его словам, акции проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном США, Великобритания и Саудовская Аравия. Шамхани добавил, что эти страны влияют на проведение протестов с помощью соцсетей, передает РИА Новости.

"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", – сказал он.

Демонстрации должны закончиться через несколько дней, считает представитель Совбеза. По его мнению, они организованы для того, чтобы затормозить развитие Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя происходящее в Иране, заявил, что в стране настало время для перемен.

Протесты начались на прошлой неделе в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште. Участники высказываются против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Правоохранители задержали уже более 50 человек. В СМИ сообщалось, что во время протестов погибли 12 человек.