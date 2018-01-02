Совбез Ирана назвал виновных в организации протестов в стране

2 января, 13:00
Фото: AP
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал виновных в организации протестов в стране.
По его словам, акции проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном США, Великобритания и Саудовская Аравия. Шамхани добавил, что эти страны влияют на проведение протестов с помощью соцсетей, передает РИА Новости.
"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", – сказал он.
Демонстрации должны закончиться через несколько дней, считает представитель Совбеза. По его мнению, они организованы для того, чтобы затормозить развитие Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя происходящее в Иране, заявил, что в стране настало время для перемен.
Протесты начались на прошлой неделе в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште. Участники высказываются против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Правоохранители задержали уже более 50 человек. В СМИ сообщалось, что во время протестов погибли 12 человек.
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